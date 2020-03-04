В Якутии у выходца из Армении изъяли три килограмма золота

В городе Нерюнгри (Якутия) сотрудники регионального управления ФСБ изъяли у выходца из Армении природное золото на 11 миллионов рублей.

Вышли на мужчину не случайно, а по поступившей информации о том, что он собирается вывезти из Якутии драгоценный металл для продажи. 27 февраля в Нерюнгри была обследована его машина. В ней обнаружили более трех килограммов золотого песка.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ, стоимость изъятого золота по котировке Центробанка составила около 11 миллионов рублей. О том, как это золото оказалось у задержанного, информации нет.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконный оборот драгметаллов в крупном размере. В УФСБ подчеркнули, что изъятое золото будет обращено в доход государства.