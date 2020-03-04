Житель Якутии осужден за ложное сообщение о бомбе в аэропорту

Якутский городской суд вынес приговор местному жителю за ложное сообщение о минировании аэропорта.

В октябре прошлого года ранее судимый мужчина, будучи пьяным, "из хулиганских побуждений" позвонил в экстренную службу и сообщил, что в здании аэропорта Якутска заложено взрывное устройство. Прибывшие на место сотрудники спецслужб бомбу не обнаружили.

"По совокупности приговоров, с частичным присоединением неотбытой части наказания по предыдущим приговорам, подсудимому окончательно назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 50 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что осужденный признал свою вину.