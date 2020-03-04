Грузовик повредил эстакаду с газопроводом в Дзержинске

В Дзержинске Нижегородской области повреждена эстакада с газопроводом на Речном шоссе. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Эстакада включает в себя не только газопровод, принадлежащий ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород", но и паропровод от Дзержинской ТЭЦ.

К счастью, утечки из первого нет, а повреждение второго на работу теплосетей не повлияло.

В мэрии уточнили, что повредил эстакаду грозовой автомобиль. Движение по Речному шоссе временно перекрыто, водителям рекомендовано выбирать маршрут через Юрьевец.