В Ижевске иностранца осудили за взятку сотруднику ФСБ

В Ижевске 27-летнего иностранца осудили за дачу взятки сотруднику ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Мужчина предложил 50 тысяч рублей в ноябре 2019 года "за совершение незаконных действий по службе". Об этом предложении сотрудник ФСБ сообщил своему руководству, в итоге иностранца задержали с поличным после передачи взятки.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 3 статьи 291 УК России "Дача взятки".

Суд оштрафовал мужчину на 250 тысяч рублей.