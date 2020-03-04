В Прикамье участковый случайно нашел тело убитой женщины

Полицией задержан житель поселка Павловский Пермского края, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи № 105 УК РФ (убийство).

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, по версии следствия, обвиняемый поссорился со своей женой и нанес ей удар ножом в спину, от которого она скончалась на месте. В дальнейшем он скрылся с места преступления.

Тело убитой было случайно обнаружено участковым полиции спустя пять дней после совершения преступления.

В настоящее время судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.