В Прикамье задержан мужчина, угрожавший убийством подростку

В Карагайском районе полицией задержан местный житель, который угрожал убийством несовершеннолетнему.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в полицию поступило обращение от матери подростка, которая сообщила, что ее бывший сожитель в состоянии алкогольного опьянения вооружился кухонным ножом и стал угрожать ее 15-летнему сыну.

В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи № 119 УК РФ "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на два года.