В Самаре возбудили уголовное дело на чиновников после обрушения дома

В Самаре возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" против сотрудников администрации города, действия которых привели к обрушению стены аварийного дома и травмированию женщины. Об этом в среду сообщило СУ СК России по региону.

Во вторник, 3 марта, примерно в 20 часов по местному времени в Самаре на улице Арцыбушевской обрушилась кирпичная стена двухэтажного дома № 126, которому более ста лет. Часть кладки проломила крышу стоявшего впритык одноэтажного частного дома № 128. В этот момент там было 12 человек: родственники справляли день рождения годовалого мальчика. Люди чудом остались живы. В момент обрушения крыши почти все находились на кухне и в коридоре. Семья только что проводила гостей и собиралась зажечь свечки на торте. В комнате, на которую упала стена соседнего дома, была только одна женщина. Ее завалило по грудь, спасатели извлекали пострадавшую из-под завала.

Как пояснили следователи, женщина получила тяжелые травмы. Сейчас она находится в больнице имени Пирогова. В ведомстве также уточнили, обрушившийся дом № 126 признан аварийным и подлежащим сносу еще в 2011 году, однако, до сих пор не расселен и не снесен. Он включен в четвертый этап региональной госпрограммы "Развитие жилищного строительства Самарской области" до 2022 года. В доме пять квартир, из которых часть - муниципальные, остальные - в частной собственности.

В рамках уголовного дела назначена строительно-техническая экспертиза аварийного дома.