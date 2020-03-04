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04.03.2020 12:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Арест экс-главы Госстройнадзора Кузбасса продлен на полгода

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Центральный районный суд Кемерова продлил на полгода срок содержания под стражей бывшему начальнику кузбасской инспекции Госстройнадзора Танзиле Комковой и еще троим фигурантам очередного уголовного дела о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Предварительные слушания по делу прошли в течение двух дней в закрытом режиме.

- Мера пресечения оставлена без изменений, срок содержания под стражей продлен на шесть месяцев - до 26 августа 2020 года, - сообщила "РГ" официальный представитель райсуда Евгения Маркова. - Рассмотрение уголовного дела по существу начнется в следующий вторник - 10 марта.

В качестве обвиняемых по этому уголовному делу, кроме Танзили Комковой, проходят ее сын Эдуард Комков, начальник отдела областной инспекции Госстройнадзора Светлана Шенгерей и директор строительной компании "ИСК "Ресурс" Никита Чередниченко.

Фото: РИА Новости
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Следствие считает, что Комкова при участии сына и Чередниченко получила от застройщика - гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" - семь миллионов рублей в качестве взятки. Так компания избежала ответственности за реконструкцию второй очереди "Зимней вишни" без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации. Деньги перечислялись в ООО "ИСК "Ресурс" с марта 2013-го по март 2014 года по поддельному договору на проектирование. Затем сообщники обналичили эти средства.

Следствие также полагает, что Комкова и ее подчиненная Шенгерей закрыли глаза на выявленные во время мартовской проверки 2014 года нарушения при строительстве и реконструкции здания ТРЦ. Комкова утвердила составленный Шенгерей акт обследования с недостоверной информацией о якобы выполненных в соответствии с проектом работах. В результате здание ввели в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации людей.

Пожар в "Зимней вишне" унес 25 марта 2018 года жизни 60 человек, большинство из которых дети, еще 147 человек пострадали. Нанесен ущерб имуществу 140 человек и ста юридических лиц. Уголовные дела по факту трагедии рассматривают Центральный и Заводский суды Кемерова. На скамье подсудимых бывшее руководство "Зимней вишни" и ее компании-собственника, представители компании "Системный интегратор", устанавливавшей в ТРЦ пожарную сигнализацию, экс-руководители ГУ МЧС по Кемеровской области и сотрудники пожарной службы.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

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