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04.03.2020 17:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чечне две женщины пойдут под суд за попытку купить ребенка

Текст: Роман Кияшко

В Чеченской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении двух женщин, которые попытались купить младенца. Об этом в среду сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

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Как выяснили правоохранители и следователи, жительница ЧР решила купить мальчика, чтобы воспитать его в своей семье. При этом усыновить ребенка законным путем она не хотела. За помощью она обратилась к женщине в Ингушетии, которая согласилась помочь. В январе 2019 года она договорилась с неустановленным лицом и привезла младенца в Чечню из Махачкалы.

- За денежное вознаграждение в размере 650 тысяч рублей вторая обвиняемая передала заказчице новорожденного мальчика и поддельное медицинское свидетельство о его рождении, - пояснили в следственном управлении СК РФ по ЧР.

Момент покупки ребенка зафиксировали сотрудники полиции. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части второй статьи 127.1 УК РФ ("Торговля людьми"). Сейчас следственные материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд.

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