В Ставрополе 3 тысячи человек эвакуировали из "заминированного" вуза

В столице Ставропольского края специалисты проверяют один из корпусов Северо-Кавказского федерального университета из-за сообщения о том, что он якобы заминирован. Как сообщили в ГУ МЧС региона, сигнал пришел в ведомство анонимно.

- Из здания университета, расположенного в Ставрополе на улице Пушкина, эвакуировано около трех тысяч человек. Сообщение на данный момент не подтвердилось, - рассказали "РГ" в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы города, в том числе полиция и МЧС. Занятия в вузе временно приостановлены.