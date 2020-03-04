Дирижер "Санктъ-Петербургъ Опера" отметит свой юбилей концертом

Ведущему дирижеру театра "Санктъ-Петербургъ Опера", дирижеру с мировым именем Роберту Лютеру 8 марта исполнится 75 лет. Свой юбилей маэстро отметит большим праздничным концертом - он встанет за пульт в программе "Вива - Штраус", которая прозвучит на сцене театра "Санктъ-Петербургъ Опера".

Роберт Лютер окончил Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова по двум специальностям: в 1972 году хоровое, а в 1976 - оперно-симфоническое дирижирование. В 1980 году окончил аспирантуру Московской консерватории по классу профессора Геннадия Рождественского.

Театральную карьеру Роберт Лютер начал в 1973 году в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова. За 17 лет работы он принимал участие во всех постановках театра - в его репертуаре более 30 оперных и около 20 балетных спектаклей. В 1990-е годы Роберт Лютер интенсивно гастролировал по Европе и США, работал постоянным дирижером Венской государственной оперы, где был музыкальным руководителем и дирижером спектаклей "Дон Кихот", "Жизель", "Травиата". Сотрудничал также с театрами Флоренции (Италия) и Парижа (Франция).

С 1988 года Роберт Лютер работал с Рудольфом Нуриевым. В 1999-2002 был музыкальным директором American Opera and Theater Company (Нью-Йорк).

В 2003 году по инициативе и под руководством Роберта Лютера была осуществлена мировая премьера российско-тайского балета "Катя и Принц", при участии Президентского оркестра России. Он также был музыкальным руководителем и участником многих международных фестивалей.

С 2010 года - дирижер театра "Санктъ-Петербургъ Опера". Репертуарный список Роберта Лютера огромен, он включает произведения различных стилей и жанров.