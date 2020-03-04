Петербург-Концерт откроет выставку "шерстяной акварели"

В здании Екатерининского собрания, которое недавно стало главной площадкой Петербург-Концерта, развивают новую традицию - проведение разнообразных выставок и вернисажей. Шестого марта, в канун женского праздника, здесь откроется персональная выставка художницы Юлии Чайка "НеАкварель". На ней будут представлены работы, выполненные в технике "шерстяной акварели". Посетители увидят более 20 картин, написанных без привычных красок и кисточек, а с помощью цветных волокон тончайшей шерсти австралийского мериноса.

"Шерстяная акварель" относительно новый вид декоративно-прикладного искусства, сочетающий в себе элементы живописи и рукоделия. Благодаря податливости материала, а также умелому использованию разнообразных приемов работы с ним, получаются совершенно необыкновенные художественные произведения. Так, зрители смогут оценить тонкие натюрморты с цветами и фруктами, анималистику, разнообразные пейзажи и даже портреты.

Помимо авторских сюжетов будут экспонироваться "шерстяные" работы, выполненные по мотивам известных живописных полотен. Художница виртуозно владеет техникой работы с шерстью. Ее картины почти не отличить от написанных красками.

- Процесс создания "шерстяных акварелей" невероятно трудоемкий, - говорит Юлия. - Порой на работу даже небольшого формата уходит несколько месяцев.

Юлия Чайка не раз занимала призовые места в российских и международных конкурсах, она является победителем II Международного профессионального конкурса мастеров декоративно-прикладного искусства и народного творчества "Мир вокруг нас", проводимом ЮНЕСКО в 2017 году, а также победителем международного конкурса по декоративно-прикладному искусству в номинации "Декоративная живопись" на Российской неделе искусств (Москва) 2018 года.

На открытии выставки зрители и сами смогут попробовать порисовать шерстью в рамках мастер-класса от художницы.