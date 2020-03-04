Петербург примет международный пластический конкурс

С 17 по 21 марта в Петербурге на базе Российского государственного института сценических искусств пройдет XIII Международный Пластический конкурс "Актерское мастерство языком пластики".

Как сообщает оргкомитет конкурса, в этом году участники будут соревноваться в танцах, сценическом движении, сценическом фехтовании, а также пластическом перформансе.

А 18 марта в рамках конкурса состоится премьера спектакля "Три мушкетера".

Справка "РГ"

Конкурс-фестиваль "Актерское мастерство языком пластики" проходит в Петербурге с 2008 года. Мероприятие носит имя Ивана Коха - легендарного педагога, стоявшего у истоков создания кафедры пластического воспитания актера Российского государственного института сценических искусств.