В Петербурге женщины получат на 8 марта тюльпаны от волонтеров

Поздравление с Международным женским днем 8 марта смогут получить пассажирки поездов и самолетов, прибывающих в город на Неве или отправляющихся из Санкт-Петербурга. Акцию "Вам, любимые" проведут силами Городского центра волонтеров.

Как уточняют в центре, проект - международный. Ограничений для участников по гендерному признаку нет, однако необходимо зарегистрироваться.

- Волонтеры будут рассказывать об онлайн акции, призывая мужчин к ней присоединиться, - пояснили организаторы. - Условия участия просты: необходимо выложить в социальную сеть инстаграм поздравления с хештегом #ВамЛюбимые, а самые интересные появятся на главном сайте акции www.makehersmile.world.

В Санкт-Петербурге волонтеры общественных организаций будут поздравлять девушек в аэропорту "Пулково" и на Московском вокзале с полудня до 14.00.