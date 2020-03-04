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04.03.2020 15:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге женщины получат на 8 марта тюльпаны от волонтеров

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поздравление с Международным женским днем 8 марта смогут получить пассажирки поездов и самолетов, прибывающих в город на Неве или отправляющихся из Санкт-Петербурга. Акцию "Вам, любимые" проведут силами Городского центра волонтеров.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Как уточняют в центре, проект - международный. Ограничений для участников по гендерному признаку нет, однако необходимо зарегистрироваться.

- Волонтеры будут рассказывать об онлайн акции, призывая мужчин к ней присоединиться, - пояснили организаторы. - Условия участия просты: необходимо выложить в социальную сеть инстаграм поздравления с хештегом #ВамЛюбимые, а самые интересные появятся на главном сайте акции www.makehersmile.world.

В Санкт-Петербурге волонтеры общественных организаций будут поздравлять девушек в аэропорту "Пулково" и на Московском вокзале с полудня до 14.00.

Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Празднование 8 марта

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