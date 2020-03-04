В Петрозаводске грабителя ночного бара нашла овчарка Вальда

В Петрозаводске буквально по горячим следам раскрыли грабеж ночного бара. На преступника вывела служебная собака Вальда, сообщила пресс-служба МВД Карелии.

Происшествие случилось ночью. В отдел полиции сообщили, что в бар ворвался грабитель, и, угрожая сотруднице ножом, похитил выручку. Мужчину не рассмотрели, так как на нем была шапка с прорезями для глаз.

На место выехал кинолог с собакой. Овчарка Вальда сразу взяла след и привела полицейских в лесной массив, расположенный рядом. Там нашли шапку.

Собака уверенно направилась дальше к жилому дому. Установили квартиру, где находился подозреваемый. Им оказался 30-летний ранее судимый молодой человек.

Выяснилось, что чуть раньше в этом баре он был вместе с братом. Они разошлись, но потом мужчина решил продолжить. И уже заявился в заведение с ножом. В кассе оказалось около двух тысяч рублей. С деньгами он пошел к другу в гости, где его и застали полицейские.

Возбуждено уголовное дело.