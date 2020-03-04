Астраханский предприниматель заплатит 10 млн рублей за вред экологии

Арбитражный суд Астраханской области вынес решение взыскать с местного предпринимателя 10 миллионов 473 тысячи рублей за вред, нанесенный окружающей среде.

Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

- Бизнесмен на одном из сельскохозучастков площадью 6,3 тысячи квадратных метров складировал соль, добытую в поселке Соленый Наримановского района, а также хранил ГСМ для заправки техники. В результате часть территории оказалась загрязнена из-за розлива нефтепродуктов, - сообщили в ведомстве.

Как показала экспертиза, плодородный слой почвы был полностью поврежден из-за сильной степени засоления, а также химического загрязнения от ГСМ. По экспертному заключению астраханского филиала "Ростовского референтного центра Россельхознадзора", использование сельхозучастка по назначению теперь невозможно.

- Решение суда вступило в законную силу, - отметили в управлении Россельхознадзора.