Чемпионат мира по хоккею могут перенести из Швейцарии в Сочи

Международная федерация хоккея обсуждала вопрос о переносе чемпионата мира 2020 года из Швейцарии в Сочи из-за вспышки коронавируса.

Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Рене Фазель. ЧМ-2020 должен пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. Ранее правительство Швейцарии из-за коронавируса запретило в стране проведение массовых мероприятий численностью более тысячи человек. Пока запрет действует до 15 марта.

"Перенести чемпионат мира будет очень сложно, но, вероятно, будет возможность перенести его в Сочи, также есть вариант с Беларусью, - сказал Фазель. - Сейчас мы начинаем изучать различные варианты решения проблемы. Мы обсуждали с ФХР, можем ли мы провести в чемпионат в Сочи, но я вам не могу ничего сказать до 15 марта".

По словам Фазеля, в данный момент билеты на ЧМ в Швейцарии продаются. Также сообщалось, что может быть сокращено количество участников, но, сейчас организаторы рассматривают вариант только с 16 участниками.