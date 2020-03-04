Мэр волгоградской Михайловки стал фигурантом уголовного дела

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы администрации городского округа Михайловки Сергея Фомина, сообщила "РГ" и.о. старшего помощника руководителя управления СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева.

- Уголовное дело завели по статье 285 "Злоупотребление должностными полномочиями". Подозреваемый не задержан, - уточнила Лисеева.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств предполагаемого правонарушения.

Михайловка является четвертым по величине городом Волгоградской области (после регионального центра, Волжского и Камышина). В ней проживает 58 тысяч человек.

Досье "РГ"

Сергей Фомин родился в 1980 году. Окончил школу номер восемь в Михайловке и Себряковский технологический техникум. Служил на Черноморском флоте. Трудовой путь начал слесарем. В течение трех лет работал на муниципальных предприятиях Михайловки, а затем перешел на должность торгового представителя и менеджера по продажам в коммерческой структуре. В 2015 году окончил Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет по специальности инженер-строитель. В 2016 году окончил Волгоградский государственный университет по программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. Опыт руководителя имеет с 2010 года, когда был генеральным директором двух фирм. 27 октября 2017 года Михайловская городская дума назначила его главой городского округа.