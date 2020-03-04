Новости

В Беларуси подтверждено шесть случаев коронавируса 13:46
В Прикамье участковый случайно нашел тело убитой женщины 13:42
В России начались продажи Mitsubishi Eclipse Cross для поклонников черного 13:40
Радиологи впервые назвали признаки болезни вейперов 13:35
В России могут появиться арбитражи для спортсменов 13:34
Крымские ученые изобрели низкокалорийный мармелад 13:28
Назван исполнитель главной роли в сериале "Властелин колец" 13:24
В Москве запустили сервис оплаты электроэнергии через соцсети 13:18
Мэр волгоградской Михайловки стал фигурантом уголовного дела 13:17
Парком развлечений "Остров мечты" довольны 90% посетителей 13:13
В Новосибирске пропал 88-летний доктор наук 13:01
Видео: обочечник поспешил встроиться в ряд и попал в аварию 13:00
В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам 12:59
Арест экс-главы Госстройнадзора Кузбасса продлен на полгода 12:54
Песков рассказал о защите Путина от коронавируса 12:47
В Поморье из-за теплой зимы возникла угроза мощного паводка 12:45
Экс-министр Михаил Абызов женится в СИЗО "Лефортово" 12:42
На Ставрополье голодные волки вышли к людям 12:42
В Самаре возбудили уголовное дело на чиновников после обрушения дома 12:40
Количество касс в парке "Остров мечты" увеличат втрое 12:37
На 98-м году жизни скончался адмирал флота Алексей Сорокин 12:36
В МИД напомнили о праве России на испытание гиперзвуковых ракет 12:30
Франко Неро снимется в новом российском проекте "Арктика" 12:27
За убийство челябинского предпринимателя осуждены его сын и супруга 12:24
В Тульской области крысы напали на детей 12:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
04.03.2020 13:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мэр волгоградской Михайловки стал фигурантом уголовного дела

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы администрации городского округа Михайловки Сергея Фомина, сообщила "РГ" и.о. старшего помощника руководителя управления СК России по Волгоградской области Юлия Лисеева.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Экс-министр Михаил Абызов женится в СИЗО "Лефортово"

- Уголовное дело завели по статье 285 "Злоупотребление должностными полномочиями". Подозреваемый не задержан, - уточнила Лисеева.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств предполагаемого правонарушения.

Михайловка является четвертым по величине городом Волгоградской области (после регионального центра, Волжского и Камышина). В ней проживает 58 тысяч человек.

Досье "РГ"

Сергей Фомин родился в 1980 году. Окончил школу номер восемь в Михайловке и Себряковский технологический техникум. Служил на Черноморском флоте. Трудовой путь начал слесарем. В течение трех лет работал на муниципальных предприятиях Михайловки, а затем перешел на должность торгового представителя и менеджера по продажам в коммерческой структуре. В 2015 году окончил Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет по специальности инженер-строитель. В 2016 году окончил Волгоградский государственный университет по программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ. Опыт руководителя имеет с 2010 года, когда был генеральным директором двух фирм. 27 октября 2017 года Михайловская городская дума назначила его главой городского округа.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

Главное сегодня

Автомобили в России будут предупреждать о нарушениях ПДД
В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
Названа наименее подверженная заражению COVID-19 категория людей
В МИД напомнили о праве России на испытание гиперзвуковых ракет
Байден одержал победу на праймериз в восьми штатах, Сандерс в трех
Как защититься от хакерских атак на свою платежную карту
Видео
Видео
Обочечник поспешил встроиться в ряд и попал в аварию