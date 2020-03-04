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04.03.2020 16:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дону мужчина из пневматики застрелил соседскую собаку и кота

Текст: Николай Грищенко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Ростовской области 43-летний мужчина из пневматической винтовки застрелил соседскую собаку и кота. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 145 УК России - "Жестокое обращение с животными".

Фото: iStock
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Заявление об убийстве домашних животных в полицию принес житель хутора Эльбузд Азовского района. Он сообщил, что нашел своих питомцев мертвыми у себя во дворе.

"Сотрудники полиции установили, что 43-летний сосед потерпевшего рано утром вышел из дома, где в общем дворе увидел кота и собаку соседа. Достал пневматическую винтовку и из хулиганских побуждений выстрелил в животных", - сообщает пресс-служба МВД региона.

От полученных ранений кот и пес околели.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и ему избрана мера пресечения в виде подписки о не выезде. Санкции статьи предусматривают штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей или от трех до пяти лет лишения свободы.

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