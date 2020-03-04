На Кубани отправят под суд дебошира, избившего девушку в тире

На Кубани завершили расследование против дебошира, который избил девушку в пляжном тире в Анапе в августе 2019 года. Об этом написал на своей странице в Instagram адвокат пострадавшей Владимир Гончаров.

Правозащитник отметил, что "закончена стадия предварительного расследования", и уголовное дело против дебошира "направляется для утверждения обвинительного заключения прокурору".

"Если прокурор утвердит процессуальный акт, то дело направится в суд. Если нет, то вопросов будет еще больше. Стоит отметить, что ранее прокурор возвращал дело для дополнительного расследования. Оно длилось более полугода", - сообщил Владимир Гончаров.

Адвокат также отметил, что обвиняемый в преступлении мужчина не признал свою вину.

Как ранее уже писала "РГ", скандальный инцидент, получивший широкий резонанс в обществе, произошел 11 августа 2019 года. Тогда в тир на пляже Анапы пришла пострелять компания мужчин. Девушка, администратор тира, отказалась предоставлять им ружья из-за того, что они были в нетрезвом состоянии. Из-за этого один из мужчин начал себя вести агрессивно. Сначала он ругался, потом плюнул в девушку, а затем ударил ее винтовкой и рассек лоб.

Мужчину задержала полиция. Все его действия оказались записаны на камеру видеонаблюдения.

Позже выяснилось, что мужчина живет в кубанском городе Крымске. Он подрабатывал в поселке Большой Утриш, катая отдыхающих на гидроцикле.