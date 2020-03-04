Ростовчанин получил 10,5 года за сбыт наркотиков

Краснооктябрьский районный суд Волгограда признал 38-летнего жителя Ростова-на-Дону виновным в незаконном сбыте наркотических средств, сообщает пресс-служба прокуратуры Волгоградской области.

Наказание составит десять лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фигурант уголовного дела приехал в Волгоград в марте 2019 года и обосновался в арендованной квартире. 28 апреля он получил через интернет от своего куратора информацию о местонахождении партии тяжелых синтетических наркотиков массой около килограмма.

Один из пакетиков массой два грамма приезжий спрятал в тайник для покупателя. На следующий день при раскладке остальных свертков ростовчанина задержали сотрудники полиции. В его квартире правоохранители изъяли 735 граммов смеси, содержащей производное N-метилэфедрона.

Свою вину задержанный полностью признал. Уголовное дело в отношении его сообщника выделили в отдельное производство, оно находится на стадии расследования.