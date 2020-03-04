Уральский вуз вошел в топ-300 университетов мира по гуманитарным наукам

Уральский вуз отметили в четырех областях мирового предметного рейтинга университетов, который ежегодно проводит британское агентство QS. На самой высокой позиции оказались гуманитарные дисциплины ‒ 274-е место в мире, и математика (201-250), также вуз вошел в десятку лучших в России по лингвистике (251-300 ‒ в мире),сообщили "РГ" в пресс-центре УрФУ.

Рейтинг формируется по таким показателям, как академическая репутация, репутация среди работодателей, индексы цитирования научных статей. В этом году наряду с устойчивым лидерством в технологических областях вуз сделал прорыв по философии и археологии, заняв третье место в стране. В сравнении с инженерными науками они стоят почти на сто строчек выше.

‒ Рейтинг позволяет увидеть, на каком уровне мы находимся по отношению к российским и мировым вузам, но стать его лидером ‒ не самоцель. Важнее всего внутренние изменения: повышение авторитета науки и инноваций, качества образования, ‒ пояснил "РГ" ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

По его мнению, результаты рейтингового агентства QS показывают рост по всем предметным направлениям, поскольку университет является, в том числе, лидером в менеджменте, социальных и естественных науках в России. Так, эксперты поставили УрФУ на 361-е место в мире в социальных науках и менеджменте, на 377-е и 386-е ‒ в инженерной и естественнонаучной сфере.

К слову, уральский вуз еще участвует в программе "5-100" по повышению глобальной конкурентоспособности российских университетов,где им выделяют субсидии на развитие. В этом году ее вновь запустят, подключив более 30 вузов страны из десяти регионов, рассказал Кокшаров. Одно из требований программы ‒ попасть в топ-200 вузов мира до 2024 года.