Жителя Тюмени заподозрили в убийстве дворника молотком

В Тюмени задержан 27-летний местный житель - его подозревают в жестоком убийстве пожилого дворника.

По данным регионального Следственного комитета, между мужчинами утром третьего марта случился конфликт. Дело дошло до рукоприкладства, у 58-летнего дворника пошла кровь, и подозреваемый позвал его к себе домой, чтобы смыть ее.

"В квартире злоумышленник вооружился молотком и нанес мужчине множественные удары по голове. От полученных ранений потерпевший скончался", - передает пресс-служба ведомства.

Следователям и полицейским удалось быстро вычислить и задержать фигуранта. Ему предъявили обвинение по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В ближайшее время будет решен вопрос о заключении его под стражу. Расследование продолжается.