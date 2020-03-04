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Рубрика: Спорт

РФС до конца марта продлит контракт с Черчесовым

Текст: Максим Домчев
Станислав Черчесов уверен, что своих футболистов нужно уважать. Фото: Олеся Курпяева/ РГ Станислав Черчесов уверен, что своих футболистов нужно уважать. Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Станислав Черчесов уверен, что своих футболистов нужно уважать. Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Новый контракт с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым будет подписан до конца марта.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Об этом журналистам сообщил глава РФС Александр Дюков после заседания попечительского совета организации. "Мы дорабатываем это сейчас. В марте месяце планируем подписать новый контракт с главным тренером", - приводит слова Дюкова "Интерфакс".
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Сам Станислав Черчесов ситуацию со своим контрактом не прокомментировал, заявив, что на заседании он рассказал о планах подготовки к финальной части чемпионата Европы. Ранее в интервью ТАСС наставник российской команды сказал, что само продление контракта - технический момент, поскольку договор действует до лета 2022 года, а турнир в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Сборная России под руководством Черчесова, который ее возглавил в 2016 году, сумела дойти до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года, который прошел в нашей стране. В отборочном турнире Евро-2020 российская команда квалифицировалась в финальный турнир досрочно.

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