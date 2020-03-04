Российский тяжеловес UFC Александр Волков: Готов выйти даже на замену

Российский тяжеловес UFC Александр Волков рассказал в интервью "Российской газете" о поисках соперника. Напомним, 9 ноября прошлого года в своем предыдущем бое в рамках московского турнира UFC Александр Волков единогласным решением судей победил американца Грега Харди.

Какие варианты по соперникам рассматриваются на данный момент? Планировалось, что свой следующий бой вы проведете в марте. Эта дата с учетом возникшей паузы не корректируется?

Александр Волков: Мой менеджер плотно общается с UFC по этому вопросу. К сожалению, пока что конкретных соперников, которых могла бы предложить организация, мы не получили. Бойцов ниже меня в рейтинге UFC давать не хочет. Они считают, что мне нужно подраться с кем-то из топовых соперников, чтобы потом претендовать на титул. А те, что в топе, пока что все заняты, или у них не совпадает график с моими планами подраться в марте-апреле. Поэтому сейчас находимся в ожидании, переговорах.

Ваша команда озвучивала варианты с экс-чемпионом UFC Даниэлом Кормье, с Дерриком Льюисом, которому вы проиграли полтора год назад…

Александр Волков: Все это рабочие варианты. Мы их озвучили UFC. Никого из этих оппонентов не предложили конкретно, но мы их заявили как тех, с которыми хотели бы подраться в первую очередь. Было бы еще суперздорово встретиться с Джоном Джонсом, если он, конечно, перейдет в тяжелый вес. Мне кажется, наш с ним поединок получился бы очень интересным. Остались Дос Сантос, Кертис Блэйдс, но последний тоже ждет разрешение ситуации с Кормье и Миочичем, с которыми он хочет побиться. Короче, я к поединку готов. И хоть конкретики пока нет, не считаю ситуацию застойной. В любом случае, поединок в марте или апреле обязательно состоится с кем бы то ни было. Готов выйти даже на замену, если представится такая возможность.

То есть, на так называемом коротком уведомлении?

Александр Волков: Получается, что так. Конечно, многое будет зависеть от уровня соперника. Но в целом я сейчас в форме.

Можно сказать, что вам уже нет большой разницы с кем драться? Лишь бы бой состоялся…

Александр Волков: Я вообще редко высказываю пожелания. Есть мой менеджер, есть менеджер UFC. Все переговоры ведут они. Соглашаюсь на любые поединки, если мой менеджер считает, что они мне подходят. Почти во всех моих боях, считаю, соперники с точки зрения рейтинга и статуса были хорошо подобраны. Каждый из них давал мне возможность двигаться вперед. "Подобраны" - это, конечно, образно сказано. Идет переговорной процесс c UFC, в результате которого соперник выбирается таким образом, чтобы наш бой был максимально интересен публике.

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