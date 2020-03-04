Попадание противотанковой ракеты в Т-72М1 сняли на видео в Сирии

Танк правительственных войск Сирии во время боевых действий был атакован противотанковой управляемой ракетой террористов.

Т-72 выдержал попадание ПТУР в Сирии. pic.twitter.com/a7ENr0cWxD — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) March 4, 2020

Боевая машина осторожно двигалась по узкой извилистой дороге возле одного из населенных пунктов. Обнаружив противника, Т-72М1 сделал короткую остановку и произвел выстрел осколочно-фугасным снарядом из 125-мм орудия.

Практически одновременно стало видно, что в сторону "семьдесят второго" летит противотанковая ракета комплекса 9К111-1 "Конкурс".

Экипаж заметил приближающийся боеприпас: механик-водитель даже попытался сдать назад, но это не помогло, и ПТУР врезалась в лобовую часть танка. Раздался мощный взрыв, во все стороны стали разлетаться горящие обломки ракеты.

Судя по тому, что видео внезапно обрывается и не демонстрируется последствия атаки, можно сделать вывод, что Т-72М1 успешно выдержал это попадание.

При этом данная боевая машина, разработанная еще в 1982 году, не оборудована навесной динамической защитой "Контакт-1" и является экспортной версией предназначавшегося для Советской армии Т-72А.

Несмотря на то, что данная техника считается уже устаревшей, ее ресурса надежности до сих пор хватает, чтобы успешно противостоять противнику.