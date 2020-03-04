В Госдуму внесен законопроект о жилье для участковых полицейских

Новости

ОНФ представил сайт для видео в поддержку поправок в Конституцию 16:56
В Петрозаводске грабителя ночного бара нашла овчарка Вальда 16:48
В МИД России озабочены обострением разногласий в Боснии и Герцеговине 16:45
В Москве задержана банда, грабившая пенсионеров 16:44
Греф назвал профессии будущего 16:40
Huawei планирует построить в РФ единое цифровое пространство 16:29
На Кубани отправят под суд дебошира, избившего девушку в тире 16:28
Грузовик повредил эстакаду с газопроводом в Дзержинске 16:27
Коронавирус обнаружили у чиновника Евросоюза 16:26
Виктория Исакова рассказала о смерти трехмесячной дочери 16:22
Лавров пообещал помочь Ирану в борьбе с коронавирусом 16:21
В Твери разоблачили террористическую ячейку 16:19
Песков назвал безосновательными опасения по поправке о государствообразующем народе 16:13
На Дону мужчина из пневматики застрелил соседскую собаку и кота 16:13
Матч Кубка России между "Шинником" и "Уралом" перенесен 16:11
Роскомнадзор ограничит доступ к фейковым сообщениям о коронавирусе 16:06
Путин обсудит поправки в Конституцию с руководством фракций 16:04
В Ингушетии ликвидировали боевика 16:03
Крымскую трассу "Таврида" украсит "лавандовый пояс" 16:00
В Челябинске на АЗС взорвался автобус 16:00
Как можно случайно "убить" мотор, заменив масло 16:00
В Петербурге этническую ОПГ задержали за похищение человека 15:52
ВОЗ рассказала, кто в первую очередь рискует стать жертвой коронавируса 15:52
Осужденный за взятки экс-глава ГИББД Мордовии освободился по УДО 15:44
Компания Boeing представила проект перспективного боевого вертолета 15:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
04.03.2020 16:47
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен законопроект о жилье для участковых полицейских

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен законопроект, который позволит обеспечивать участковых уполномоченных полиции жильем в районе, в котором они работают. Документ внес председатель нижней палаты Вячеслав Володин совместно с коллегами из фракции "Единая Россия".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Это важная социальная инициатива, направленная на поддержку участковых уполномоченных полиции и членов их семей, - отметил спикер ГД. - Сегодня действующее законодательство не позволяет органам местного самоуправления расходовать средства на служебное жилье для участковых полиции. Между тем, у них большой объем работы и большая ответственность. Эти люди ежедневно, круглосуточно обеспечивают правопорядок и охраняют покой граждан.

Фото: iStock
В полиции назвали самые популярные способы угона машин

Органы местного самоуправления получат возможность предоставления сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения им указанной должности.

По мнению Володина, принятие этого закона позволит органам местного самоуправления максимально приблизить место жительства участкового уполномоченного полиции к тому району, в котором он работает. Спикер считает, что это особенно важно для тех муниципальных образований, где идет активное строительство нового жилья.

Как отмечается в пояснительной записке, в виду ограниченности средств федерального бюджета специализированный жилищный фонд МВД России, предусматривающий наличие служебных жилых помещений в каждом муниципальном образовании, до настоящего времени не сформирован.

По состоянию на 1 июля 2019 года служебным жильем было обеспечено 28 212 участковых - 63,8% от общей численности.

Власть Безопасность Правоохранительная система Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Песков назвал безосновательными опасения по поправке о государствообразующем народе
В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана
Роскомнадзор ограничит доступ к фейковым сообщениям о коронавирусе
Автомобили в России будут предупреждать о нарушениях ПДД
В Госдуме оценили планы Киева "похоронить" "Северный поток-2"
Как получить пенсионные накопления умершего
Как пенсионеру доказать "вредный" стаж