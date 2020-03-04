В Госдуму внесен законопроект о жилье для участковых полицейских

- Это важная социальная инициатива, направленная на поддержку участковых уполномоченных полиции и членов их семей, - отметил спикер ГД. - Сегодня действующее законодательство не позволяет органам местного самоуправления расходовать средства на служебное жилье для участковых полиции. Между тем, у них большой объем работы и большая ответственность. Эти люди ежедневно, круглосуточно обеспечивают правопорядок и охраняют покой граждан.

Органы местного самоуправления получат возможность предоставления сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения им указанной должности.

По мнению Володина, принятие этого закона позволит органам местного самоуправления максимально приблизить место жительства участкового уполномоченного полиции к тому району, в котором он работает. Спикер считает, что это особенно важно для тех муниципальных образований, где идет активное строительство нового жилья.

Как отмечается в пояснительной записке, в виду ограниченности средств федерального бюджета специализированный жилищный фонд МВД России, предусматривающий наличие служебных жилых помещений в каждом муниципальном образовании, до настоящего времени не сформирован.

По состоянию на 1 июля 2019 года служебным жильем было обеспечено 28 212 участковых - 63,8% от общей численности.