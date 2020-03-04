В Петербурге этническую ОПГ задержали за похищение человека

В Петербурге задержаны пятеро членов этнической организованной преступной группы, которые могут быть причастны к похищению человека в апреле 2017 года. Как сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, потерпевшему они представились сотрудниками полиции.

- Подозреваемые продемонстрировали предметы, похожие на пистолет и электрошокер, и под угрозой применения физической силы и убийства родственников заставили проследовать с ними, после чего, насильно переместили в автомобиль, на котором доставили в неустановленное строение, - рассказали в СК о материалах следствия. - Соучастники жестоко избили потерпевшего, требуя передать им 50 тысяч рублей за освобождение.

Мужчина смог сбежать от похитителей и обратился с заявлением о преступлении в правоохранительные органы. Уголовное дело возбуждено по статье 126 УК РФ "Похищение человека", в ближайшее время будет решен вопрос об аресте подозреваемых. Кроме того, ведется проверка информации об их причастности к другим преступлениям.