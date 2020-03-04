В почте Mail.ru стал доступен вход по QR-коду

В почте, Облаке и остальных сервисах портала Mail.ru появилась функция входа в аккаунт по QR-коду. Ее можно использовать как альтернативу паролю.

Вход по QR-коду доступен тем, у которых установлено мобильное приложение почты и операционная система не ниже Android 9 или iOS 11. QR-код находится на странице входа в аккаунт. Если зайти на нее с рабочего компьютера и навести на код камеру телефона, появится подсказка для открытия приложения почты, чтобы подтвердить вход.

При каждом новом входе в аккаунт, сервис генерирует новый уникальный код, который не получится применить еще раз на другом устройстве. Так что использование QR-кода вполне безопасно.

QR-коды пригодятся пользователям с несколькими аккаунтами. При входе не придется вспоминать пароль от каждого из них. Сервис сам предложит выбрать нужный из тех, которые используются в приложении.

"Многие пользователи, которые заботятся о безопасности аккаунта, устанавливают длинные сложные пароли. На то, чтобы вводить их на новом устройстве каждый раз требуется много времени, - отмечает Иван Мыздриков, директор по продукту почты Mail.ru. - В то же время уже давно существуют моментальные и куда более простые способы входа, не снижающие безопасность, в числе которых QR-код".

Ранее почта Mail.ru запустила возможность входа в аккаунт при помощи электронных ключей, в том числе по отпечатку пальца. В перспективе сервис собирается полностью отказаться от паролей, уточняют в компании.