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04.03.2020 13:40
Рубрика: Легковые авто

В России начались продажи Mitsubishi Eclipse Cross для поклонников черного

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Mitsubishi. Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

Mitsubishi завезла в Россию ограниченную партию кроссоверов Mitsubishi Eclipse Cross, которые отличаются от обычных версий декоративными элементами чёрного цвета. Тираж партии не оглашается, продажи уже стартовали.

Mitsubishi Eclipse Cross Black Edition получил чёрные 18-дюймовые диски, решётку радиатора, накладки на бамперы, корпуса наружных зеркал и молдинги. В салоне чёрными сделали алюминиевые накладки педалей и обивку потолка.

Фото: Пресс-служба Volvo.
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Eclipse Cross в спецверсии доступен в двух комплектациях: Instyle 2WD и Ultimate 4WD. Автомобили оснащены прежней рядной 150-сильной "четвёркой" объёмом 1.5 литра и вариатором.

Цены на Eclipse Cross Black Edition не отличаются от прайса на обычные версии: 1 920 000 и 2 266 000 рублей соответственно.

Напомним, ранее "РГ" сообщала о том, что Mitsubishi обновила Pajero Sport и Outlander.

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#Mitsubishi