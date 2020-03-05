Аромат, который хочется преподнести роскошной женщине, не всегда должен быть самым новым, но он обязательно должен быть роскошным.

Это может быть восточный букет с оттенками ночных цветов и мускуса, пробуждающий чувственность, или шипровая композиция с нотами дубового мха и ценного дерева, одновременно смелая, аристократичная и элегантная.

Цветы и острый розовый перец, карамельные оттенки и утренняя свежесть - контраст теплых и прохладных нот свойствен женской натуре в целом

Такие парфюмы, претендующие стать подарком, должны запоминаться и вызывать желание услышать их снова и снова.