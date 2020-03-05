Постановление правительства Чеченской Республики от 3 марта 2020 года № 46 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Чеченской Республики за IV квартал 2019 года"

Новости

Видео: Юэн Макгрегор в роли Оби-Вана Кеноби в "Новой надежде" 18:10
В Подмосковье мужчина устроил стрельбу в магазине из-за пачки чебуреков 15:46
Суд в Киргизии запретил все митинги и массовые акции до 1 июля 15:44
В Херсонесе нашли скелет с редкой генетической мутацией 15:43
В Башкирии начальника отделения ГИБДД заподозрили во взятке 15:41
В Крыму назначена и.о. главы минпромполитики 15:40
Под Липецком три человека погибли в ДТП с грузовиком 15:38
На Урале из-за ранней весны началась подготовка к сезону клещей 15:36
Массовый лжетеррор: В Сибири сел "заминированный" лайнер из Владивостока 15:35
Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ 15:30
Путин обсудил по телефону ситуацию в Идлибе с главой Евросовета 15:24
Храм Рождества Христова в Вифлееме временно закрыт из-за коронавируса 15:24
Lada Xray оказался на грани вылета из списка самых продаваемых моделей РФ 15:20
Метеорологи рассказали, какая погода будет 8 марта в Москве 15:15
Тело пропавшего в Воронеже чиновника нашли в водохранилище 15:15
Автомат Токарева АТ-44 показали на видео 15:15
В Сеть слили первое фото со съемок сериала "Локи" с Томом Хиддлстоном 15:12
Золотов наградил командиров спецназа по итогам 2019 года 15:08
Севший в Омске пассажирский лайнер не был заминирован 15:01
Главу Туапсе отправили в отставку из-за уголовного дела 15:00
Электрический кроссовер Skoda впервые заметили на испытаниях 15:00
Воронежскую колонию пытались "обстрелять" телефонами 14:44
В Забайкалье убийца потребовал 500 тысяч рублей за содержание "в клетке" 14:42
Казахстан ограничит въезд для граждан Италии, Ирана и Южной Кореи 14:41
На Алтае предпринимателя обвинили в краже завода 14:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
5 марта 2020 г.

Постановление правительства Чеченской Республики от 3 марта 2020 года № 46 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Чеченской Республики за IV квартал 2019 года"

Дата подписания 3 марта 2020 г.
Опубликован 5 марта 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2013 года № 54 "Об утверждении методических рекомендаций по определению потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в субъектах Российской Федерации" и Законом Чеченской Республики от 10 июля 2007 года № 43-РЗ "Об установлении потребительской корзины и порядка определения прожиточного минимума в Чеченской Республике" Правительство Чеченской Республики постановляет:

1. Установить по представлению Министерства труда, занятости и социального развития Чеченской Республики величину прожиточного минимума по Чеченской Республике за IV квартал 2019 года в расчете на душу населения - 11 035 рублей, для трудоспособного населения - 11 430 рублей, пенсионеров - 9 097 рублей, детей - 10 957 рублей.

2. Министерству Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации обеспечить официальную публикацию сведений о величине прожиточного минимума по Чеченской Республике за IV квартал 2019 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Ахмадова Ш.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя А.А.Магомадов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией