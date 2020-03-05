Экс-солистка "ВИА Гры" Седокова рассказала о домогательствах

37-летняя украинская певица, актриса и телеведущая, бывшая солистка "золотого" состава поп-группы "ВИА Гра" Анна Седокова призналась, что пережила в детстве сексуальные домогательства.

По словам артистки, прозвучавшим в Instagram, инцидент произошел, когда ей было двенадцать лет.

Как пояснила певица, своим откровенным постом она хотела "встать на защиту всех девочек, которые знают, как это, когда к тебе домогается пьяный и резкий или просто взрослый".

"Я знаю, как это", - уверяет Анна. "Превышение власти, не уважительное отношение, все это мы терпим, потому что боимся камней полетевших в нас", - пишет артистка (редакция - авторская). Указав - ей понадобилась четверть века для того, чтобы собраться с мужеством и рассказать о том, что с ней случилось. При этом она восхищается теми, "кто не молчит". И вообще девушки "должны научиться давать пощечины тем, кто позволяет себе лишнее". Должны поддерживая друг друга и "дать понять, что так с нами нельзя".

Исполнительница призывает подписчиц прекратить танцевать под песни шовинистского и порнографического содержания (следует цитата 18+), пишет: "Девочки хватит быть овцами, имейте уважение к себе".

"Девочки, прекратите обесценивать себя, свою душу и свои мечты. Ведь не об этом наши песни. Не стоит ежедневно принимать участие в шоу "Холостяк", стоя в очереди из 20 телочек за цветочком и мужиком. Уважайте себя прежде всего, не позволяйте никому ставить вас на место, на котором вы не желаете находиться", - вещает Седокова. Найдя немалую волну горячей поддержки единомышленниц в комментариях.

Седокова выступала в "ВИА Гра" в 2002-2004 годах. Первый сольный альбом выпустила в 2016-м. При этом стоит заметить, что певица признавалась в наличии однополого сексуального опыта.