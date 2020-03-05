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5 марта 2020 г.

Постановление правительства Республики Хакасия о 2 марта 2020 года № 70 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Хакасия за IV квартал 2019 года"

Дата подписания 2 марта 2020 г.
Опубликован 5 марта 2020 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (с последующими изменениями), Законом Республики Хакасия от 09.11.2004 № 79 "О прожиточном минимуме в Республике Хакасия" (с последующими изменениями) Правительство Республики Хакасия постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Республике Хакасия за IV квартал 2019 года в расчете на душу населения - 10809 рублей, для трудоспособного населения - 11397 рублей, пенсионеров - 8684 рубля, детей - 11387 рублей.

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов



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