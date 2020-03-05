Швейцарская часовая компания Hublot в этом году представила модель Classic Fusion Gold Crystal, циферблат которой украшает самый редкий вид золота, встречающийся на Земле, - золотые кристаллы. Такого в часовой индустрии еще не было.

Впрочем, Hublot экспериментирует с золотом давно и успешно: на его счету изобретение Magic Gold, устойчивого к царапинам, и King Gold с насыщенным теплым оттенком. Теперь пришел черед третьего "золотого" открытия марки.

Редкий вид

Лаконичный черный циферблат Classic Fusion Gold Crystal вспыхивает яркими бликами - он декорирован кристаллами золота. В природе в таком виде этот драгоценный металл встречается крайне редко. Но благодаря особому производственному процессу мануфактура Hublot сама теперь превращает чистое 24-каратное золото в кристаллы.

Модели Classic Fusion Gold Crystal диаметром 45 мм и 38 мм.

Человечество добывает золото с незапамятных времен, примерно с эпохи неолита. В природе существует два типа золотых месторождений: коренные и россыпные. Самородное золото концентрируется в коренных месторождениях - золотых рудах в местах разломов земной коры. Россыпи - это вторичные месторождения. Сюда золото попадает в результате эрозии рудных пород: под действием таяния ледников, подземных вод, дождей и ветра они разрушаются, потоки воды уносят обломки, и мелкие частицы золота благодаря своей плотности оседают по руслам рек.

В часовом мире кристаллы золота добываются и используются впервые

Таким образом, чтобы добыть золото, его нужно либо выплавить из руды, либо намыть из песка. Чистое золото (24 карата или 999 проба) используется для производства слитков. При многократном увеличении под микроскопом частицы этого чистого золота похожи на бесформенные пористые "хлопья". Именно такая структура обеспечивает металлу мягкость и пластичность.

Кристаллическое золото в природе встречается крайне редко - уж слишком специфические условия нужны для формирования кристаллов. Но в современной науке существуют методы "искусственного выделения золота", когда из уже очищенного металла в лабораториях добывают кристаллы такого же простого вещества.

Методы кристаллизации

Кристаллы золота сегодня выращивают в лабораторных условиях из расплава (в вакуумных электропечах), выделяют из золотосодержащих соединений или используют метод химического транспорта. В последнем случае кристаллизуемое вещество в твердом или жидком виде взаимодействует с другим веществом и становится газообразным соединением. Оно переносится в зону с иной температурой, разлагается по обратной реакции и выделяет исходное вещество. Таким образом в 2015 году в университете Технион в Хайфе вырастили кристаллы из золота, нагревая и охлаждая его вместе с германием. В результате сначала образовались капли золота, которые потом кристаллизовались в пористые монокристаллы.

Это значит, что в лаборатории можно вырастить кристалл золота из расплава или из раствора. Он растет, как ледяной узор на стекле, и напоминает по виду ветку растения, например папоротника.

Нам не известно точно, какой из вышеуказанных методов взяли за основу специалисты лабораторий Hublot, ибо подробности производственного процесса тщательным образом оберегаются, но ясно одно: в часовом мире кристаллы золота добываются и используются впервые.

Эманации и формы

Что, как нам объяснили, делают в департаменте научных исследований и разработок мануфактуры Hublot? Нагревают чистое золото (24 карата) до температуры плавления, это создает газообразные соединения, похожие на пар, несущий мельчайшие частицы золота. Они достигают холодной поверхности, оседают на ней и застывают в виде кристаллов случайных форм, которые никогда не бывают одинаковыми.

Затем мастер осторожно приподнимает кристаллы, кластер за кластером, чтобы положить их на циферблат, - этот процесс выдерживает только пятая часть кристаллов. После того как их очень деликатно, вручную, помещают на черный циферблат, их нужно покрыть прозрачным лаком для надежного закрепления. Эта операция должна выполняться в вакууме, чтобы избежать образования внутри лака пузырьков воздуха. Процесс повторяется снова и снова: необходимо нанести 20 слоев лака. Затем пластину тут же полируют до идеальной гладкости, чтобы сделать лак абсолютно невидимым.

Искусство на запястье

Подобно драгоценному произведению искусства, которое помещают в раму, циферблат Classic Fusion Gold Crystal с кристаллами 24-каратного золота помещен в черный керамический корпус диаметром 38 мм или 45 мм. Как и вся линия Classic Fusion, часы оснащены калибром HUB1112 - это механизм с автоподзаводом и 42-часовым запасом хода. Его работу можно наблюдать через прозрачную заднюю крышку. Модель снабжена черным ремешком из кожи аллигатора.

Среди циферблатов Classic Fusion Gold Crystal с кристаллами золота, похожими на ветки и листья папоротника, нет двух одинаковых.

"Каждый экземпляр наших Classic Fusion Gold Crystal уникален, каждые часы действительно единственные в своем роде. Это fusion, соединение материалов и дизайна, которое стало возможным благодаря нашему мастерству в сложном производственном процессе. Мы смогли воспроизвести золото в его самой редкой на Земле форме - форме кристаллов. С давних времен и вплоть до появления циферблата этих часов золото всегда очаровывает нас, и здесь мы можем видеть его в самом прекрасном и волшебном воплощении", - сказал CEO Hublot Рикардо Гвадалупе.

Концепции и инновации

Основанная в Швейцарии в 1980 году компания Hublot знаменита инновациями, которые начались с идеи сочетания в часах таких разных материалов, как золото и каучук. Концепцию, названную позже Art of Fusion, неустанно развивал дальновидный президент марки, легендарный Жан-Клод Бивер. Ее же придерживается нынешний CEO Hublot Рикардо Гвадалупе.

В 2005 году была выпущена многократно отмеченная наградами модель Big Bang, ставшая основой самой известной на сегодня линии марки. Затем появились еще две другие флагманские коллекции - Classic Fusion и Spirit of Big Bang. Руководствуясь своим девизом "быть первым, непохожим и уникальным", мануфактура Hublot оказалась в авангарде современных технологичных разработок. Это инновации в материалах (устойчивое к царапинам золото Magic Gold, керамика ярких цветов, корпуса из цельного сапфирового стекла) и создание мануфактурных механизмов (Unico).

Вариации на тему

В 2011 году металлургический департамент и лаборатория мануфактуры Hublot совместно со Швейцарским федеральным технологическим институтом в Лозанне разработали Magic Gold - удивительное соединение чистого 24-каратного золота с керамикой. Оно было сертифицировано Центральным бюро по контролю над драгоценными металлами как 18-каратное золото. Главное свойство Magic Gold - твердость 1000 виккерсов, втрое больше, чем у стали. Это значит, что оно в отличие от обычного золота очень устойчиво к царапинам, что немаловажно для часовых корпусов.

Другое достижение Hublot в этой области называется King Gold. Это золото имеет красноватый оттенок из-за меди, которая компенсирована добавкой 5% платины. "Королевское" золото очень яркое, но не столь прочное, как "магическое". Поэтому используется в сложных моделях часов, не предназначенных для повседневной носки.

Третья "золотая" разработка марки, инновация 2020 года, обогатила часовой мир кристаллами чистого 24-каратного золота, которое в Hublot использовали как уникальный декоративный материал, делающий каждый циферблат единственным в своем роде.