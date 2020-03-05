Кабмин направит на выплаты врачам около 20 млрд рублей

Почти 20 миллиардов рублей правительство направляет в здравоохранение на оплату труда врачей и стимулирующие выплаты.

Более 18 миллиардов рублей выделяется на увеличение фондов оплаты труда медицинских организаций для привлечения новых специалистов. "Важно преодолеть недостаток кадров, особенно в первичном звене здравоохранения, сделать медицинскую помощь более качественной и максимально доступной вне зависимости от места жительства человека", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Еще более 1 миллиарда рублей предусмотрено для выплат врачам за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации населения.

За каждый такой случай правительство предусмотрело вознаграждение в размере 1 тысячи рублей. Половину получит врач, ответственный за организацию и проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. Вторую часть разделят между собой медработники, назначившие диагностику, выполнившие ее и поставившие пациента на диспансерное наблюдение.

Важное условие для получения средств - соблюдение сроков оказания медпомощи при подозрении на онкологию. Консультацию врача-специалиста гражданин должен ожидать не дольше трех дней, диагностическое исследование - не больше семи дней со дня назначения, установление диспансерного наблюдения врача-онколога - не больше трех дней с момента постановки диагноза.