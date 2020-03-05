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Рубрика: В мире

Казахстан ограничит въезд для граждан Италии, Ирана и Южной Кореи

Текст: Юрий Когалов

Власти Казахстана решили ограничить въезд в страну для граждан Италии, Ирана и Южной Кореи из-за распространения коронавируса нового типа. Об этом проинформировал замминистра индустрии и инфраструктурного развития республики Берик Камалиев.

Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
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"По решению межведомственной комиссии с 1 марта мы сократили количество регулярных рейсов по маршруту Нур-Султан - Сеул, Алматы - Сеул с девяти до трех рейсов в неделю. Это рейсы нашей авиакомпании "Эйр Астана" и "Азианы". Межведомственной комиссией принято решение, что с 8 марта у нас приостановлен въезд граждан Южной Кореи и тех стран, которые в первой категории (помимо Южной Кореи в нее входят Иран и Италия - прим. "РГ")", - приводит его слова tengrinews.kz.

Замминистра особо подчеркнул, что на борт самолетов будут допускаться только граждане Казахстана.

Фото: AP Photo/Tatan Syuflana
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Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй). В январе было установлено, что возбудителем болезни стал новый коронавирус COVID-19. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По последним данным, число зараженных на территории материкового Китая составляет свыше 80 тысяч человек, почти три тысячи скончались. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы уже в 76 странах. Больше всего заболевших в Италии, Иране и Южной Корее.

В мире экс-СССР Казахстан Распространение коронавируса COVID-19

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