Китай укрепляет глобальное сотрудничество в борьбе с COVID-19

Глобальное распространение коронавирусной пневмонии COVID-19 сделало как никогда актуальной китайскую концепцию "глобального сообщества с единой судьбой". Эта выдвинутая в 2012 году нынешним председателем КНР Си Цзиньпином идея заключается в объединении усилий международного сообщества для решения насущных глобальных проблем, несмотря на существующие между странами различия в политическом устройстве, культуре и экономическом развитии.

Практика глобальной борьбы с коронавирусом нового типа показывает, что именно такой подход сегодня наиболее эффективен. Однако сначала все шло не так гладко. В начале распространения COVID-19 Китай пытались изолировать, навесить на него ярлык "чумного" и свалить на него все грехи за подрыв глобальной санитарной безопасности. В зарубежных медиа новый коронавирус называли исключительно "уханьским" или "китайским". Первой к голосу разума воззвала Всемирная организация здравоохранения. Присваивая официальное наименование новой инфекции - COVID-19, в ВОЗ подчеркнули, что нельзя "навешивать ярлыки": прикреплять название к географической локации, видам животных, культуре или профессии.

Позже эксперты признали тот факт, что Китай больше прочих пострадал от новой инфекции. Но это не значит, что именно он ее распространял. 27 февраля главный эпидемиолог и пульмонолог КНР Чжун Наньшань отметил, что хотя первый случай заболевания COVID-19 был зарегистрирован в Китае, источник коронавируса нового типа мог находиться за его пределами. На этой неделе появились дополнительные доказательства этого. Выявив мутации коронавируса нового типа, ученые Пекинского университета и Академии наук КНР констатировали: наличие разных мутаций свидетельствует о том, что в мире изначально могло существовать более одного источника распространения инфекции, а также более одной цепи ее передачи в дикой природе.

Новые научные факты сводят на нет попытки навешивать ярлыки или искать виновных. Более того, в докладе посетивших Китай экспертов ВОЗ отмечается: если бы не беспрецедентные меры Китая по борьбе с заболеванием, распространение коронавируса по миру было бы намного более стремительным. В мире крепнет понимание того, что COVID-19 - это общая угроза, с которой нужно бороться сообща.

Китаю, который находится "на передовой" борьбы с коронавирусом, сегодня помогают всем миром: материальную помощь оказали уже 62 государства и семь международных организаций кто чем может: если нет масок или медикаментов, шлют провиант, собирают деньги. Так, Мьянма отправила в поддержу КНР партии риса, Шри-Ланка - чай, Монголия - 30 тысяч овец. Замминистра иностранных дел Ма Чжаосюй рассказал трогательную историю о том, как 10-летняя монгольская девочка собрала все свои сбережения из карманных денег, чтобы оказать помощь КНР в борьбе с эпидемией.

Впрочем, Китай является не только реципиентом зарубежной помощи, но и сам активно помогает зарубежным партнерам бороться с инфекцией. В Иран отправлена партия медикаментов и группа экспертов-медиков. Маски, защитные очки и другие средства защиты безвозмездно отправляют из КНР в Японию, Республику Корея, Италию - в страны, больше других пострадавшие от нового заболевания. В этой деятельности участвует не только китайское государство, но и частный бизнес. Так, корпорация Alibaba 2 марта отправила в Японию миллион медицинских масок, а ассоциация предпринимателей китайского города Вэньчжоу выслала в Италию крупную партию защитных очков.

"В эпоху глобализации все страны мира взаимосвязаны. Перед лицом эпидемии никто не может выстоять в одиночку. Это угроза для всех нас, и мы должны действовать как единое целое", - подвел итог ситуации замглавы китайской дипломатии Ма Чжаосюй.

"Вирус не знает границ. Это общий вызов всему человечеству. Перед ним мы должны встать плечом к плечу. Наша борьба с COVID-19 - доказательство того, что все мы - часть глобального сообщества с единой судьбой, что мы должны совместно строить и поддерживать его", - подчеркнул посол КНР в Великобритании Лю Сяомин.