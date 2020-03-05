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04.03.2020 22:24
Рубрика: Общество

Чайная церемония

Российская газета - Спецвыпуск № 48(8102)
После долгих лет исследований полезных качеств чая и методов его экстракции в корейских лабораториях Hondo объединили философию национальной чайной традиции, высокотехнологичные современные методы обработки веществ и чувство стиля. Так появилась Cosmetea - премиальная корейская марка селективной косметики, вдохновленная богатыми традициями чайной культуры и современными технологиями. В ее названии сочетаются слова "косметика" и "чай", а ассортимент насчитывает несколько линий.
Cosmetea. Cosmetea.
Cosmetea.

Чай - это не только многофункциональный напиток, но целая философия, оздоравливающие практики, культурная традиция и достояние Востока. С XIV века в Корее за торжественным чаепитием проводились мероприятия государственной важности. В последующие века чайная культура находилась в упадке: правящая династия создала крестьянам условия, по которым им выгоднее было сосредоточиться на культивировании зерновых. Но ситуация дефицита даже обогатила традицию - у корейцев появилась культура составления чайных сборов из корней, плодов и листьев других растений.

Линия A07 (Anti-aging), "Антивозрастное действие", чай пуэр, комплексное омоложение и ревитализация кожи, повышение тургора и эластичности. Дополнительные ингредиенты - масло жожоба, экстракты шалфея и малины. Глобальная коррекция возрастных изменений.

Так были созданы знаменитые корейские чаи: инсам-ча (трехчасовой отвар корней женьшеня), сэнгганг-ча (чай из корней имбиря, настоянный с медом в течение трех недель), хёнми-ча (чай из жареного риса), гуква-ча (чай из лепестков цветов дикой хризантемы, выдержанных в меду в течение месяца), паха-ча (настой из сушеных листьев перечной мяты). На этом корейское чайное меню не заканчивается: существуют чаи из сушеных грибов, цветочной пыльцы, шкурок мандаринов и широкого спектра лекарственных растений. Корейская народная медицина уходит корнями в глубь веков и буддийских оздоровительных практик.

Линия M02 (Moisture), "Зеленый чай", интенсивное увлажнение, освежающий и бодрящий эффект, освежающее и омолаживающее действие. Мощные антиоксиданты защищают от агрессивного воздействия окружающей среды, смягчают и разглаживают кожу.

Чайные листья - богатейший источник антиоксидантов. Танины, содержащиеся в чае, укрепляют капилляры и усиливают активное действие витамина С. Кофеин активизирует сияние кожи. Чай содержит витамины Р, С, А, Е и К. Минералы кальций, фтор, йод, натрий, медь, магний, золото, марганец и кремний, входящие в его состав, нормализуют баланс кожи.

Фото: iStock
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Cosmetea - первая "чайная косметика", содержащая в своих формулах активные ингредиенты чая, выращиваемого в экологически чистых районах Кореи, Японии и Китая. Для создания формул марка использует высокотехнологичную систему смешивания трех основных активных ингредиентов: экстракты растений, натуральные масла и, собственно, чай. Впервые на мировом косметическом рынке в основе молекулярной формулы каждого средства Cosmetea использована не традиционная вода, а чайная, высокой очистки.

Каждому виду чая соответствует цвет упаковки и номер на флаконе. Дизайн флаконов выполнен в минималистичном стиле, повторяющем по силуэту чайник для чайной церемонии, но переосмысленный в разрезе современного искусства.

Линия C05 (Calming), "Антистресс", чай с ромашкой, восстановление уставшей кожи, снятие стресса и раздражений. Помимо ромашкового чая, включает масло арганы и экстракт белой лилии, выравнивающий тон.

В завершении ритуала красоты - щелчок крышечки, означающий, что драгоценная формула находится под надежной защитой, не окисляясь кислородом.

Общество Ежедневник Образ жизни

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