Курс евро впервые за год превысил отметку в 75 рублей

Рубль в четверг вечером снова заметно снизился к доллару и евро. Ослабление российской валюты происходит на фоне дешевеющей нефти и бегства капитала от риска, отмечают эксперты.

Курс американской валюты достигал отметки в 67 рублей за доллар. Евро впервые с марта 2019 года превысил уровень в 75 рублей.

Утром ситуация на мировых рынках была достаточно благоприятной, благодаря чему рубль на открытии устремился вверх, но быстро возобновил снижение из-за планомерного ухудшения внешнего фона, произошедшего после старта российской сессии, комментирует Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер".

Развивающиеся валюты, пытавшиеся утром расти, после нашего открытия также резко сдали позиции, в итоге многие из них понесли существенные потери, отмечает Бабин.

По его словам, с одной стороны, беспрецедентные меры монетарного стимулирования мировых центробанков, направленные на предотвращение худших последствий эпидемии коронавируса, обеспечивают высокую денежную ликвидность для вложений в рисковые активы.

С другой стороны, эти меры не могут не только предотвратить распространение коронавируса, но и быстро оживить потребительскую и деловую активность, погружающуюся в застой из-за эпидемии. Поэтому риски длительной стагнации глобальной экономики ограничивают потенциал роста рисковых активов, в том числе нефтяных цен.