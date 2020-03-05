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05.03.2020 17:23
Рубрика: Общество

Кузнецова встретилась с мальчиком, который мечтает увидеть Акинфеева

Текст: Анна Спицына

Детский омбудсмен Анна Кузнецова встретилась с 12-летним мальчиком с тяжелым заболеванием из Белгородской области, которому она помогает исполнить его мечту о встрече с футболистом Игорем Акинфеевым.

Встреча Артема со знаменитым футболистом должна пройти в пятницу, 6 марта.

Анна Кузнецова сняла две открытки с "Елки желаний" - на международном форуме добровольцев в конце прошлого года. На одной из них было написано о мечте 12-летнего Артема встретиться с Акинфеевым. Вскоре она связалась со спортсменом, и он подписал для мальчика футболку и пообещал встретиться с ним в начале 2020 года.

Фото: Пресс-служба избирательной комиссии Кубани
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- У нас есть чат с мамами детишек с таким же заболеванием, кто-то из мамочек прислал туда информацию, что есть такая акция, я решила поучаствовать, и вот получилось, - рассказала мама мальчика Марина Степанова. - Честно говоря, я не говорила Артему, что хочу написать, это был для него сюрприз, но я знала, что он хочет этой встречи. Потому что они летом были с папой на матче ЦСКА, хотели встретиться с Акинфеевым.

Артем, по словам матери, был очень рад подарку от любимого футболиста и даже расплакался от удивления и радости. Оказалось, он очень любит смотреть футбол, болеет за ЦСКА и знает всех футболистов команды, особенно выделяя Акинфеева.

- Мы давно переписываемся с семьей мальчика, я переживала, что не сразу могу исполнить желание, - цитирует Анну Кузнецову агентство РИА Новости. - Мы договаривались с Игорем Владимировичем Акинфеевым, ждали, чтобы у него закончились все тренировки, но потом начинался следующий сезон… Но в итоге все сложилось.

Перед встречей с футболистом Артема и его семью в столице ждет консультация со специалистами Научно-практического Центра детской психоневрологии, а также поход в океанариум.

Вторым желанием, снятым Анной Кузнецовой с елки, была мечта мальчика из Татарстана о покупке гаджета, и она исполнилась.

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