Дарить можно и нужно не только вещи, но и впечатления.

Предвкушение путешествия - уже само по себе праздник. И вот уже кто-то заглядывается на легкие веревочные эспадрильи и широкополые шляпы, кто-то - на сандалии и сумки-мешки, которым не страшны морские брызги. А кто-то проверяет прочность чемодана и надежность его замков - вместе с планами на шопинг.

Путешествие - это прекрасный подарок и новые яркие впечатления

И, кстати, вот еще что: собираясь в дорогу, не забудьте солнцезащитные очки - солнца будет много!