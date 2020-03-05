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05.03.2020 15:15
Рубрика: Общество

Метеорологи рассказали, какая погода будет 8 марта в Москве

Текст: Ирина Огилько
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

В столице 8 марта ожидается днем до +10 градусов, временами может идти слабый дождь. Об этом сообщила "РГ" главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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- Проблески солнца мы не ожидаем, а вот ветер стихнет, погода, несмотря на облачность и осадки будет довольно комфортной, среднесуточная температура воздуха будет выше +5 градусов, это редкость для этого времени года, - рассказала Позднякова.

По ее словам, на будущей неделе в столичном регионе немного похолодает, днем воздух не прогреется выше +7…+8 градусов, ветра не будет, а временами будет проглядывать солнце.

По данным Поздняковой, пока о прогнозе на вторую половину месяца говорить рано, однако метеоролог не исключила, что возможно возвращение похолодания.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что рано менять на автомобилях зимнюю резину на летнюю, поскольку погода пока неустойчивая.

Общество Ежедневник Погода Празднование 8 марта

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