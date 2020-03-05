Метеорологи рассказали, какая погода будет 8 марта в Москве

В столице 8 марта ожидается днем до +10 градусов, временами может идти слабый дождь. Об этом сообщила "РГ" главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

- Проблески солнца мы не ожидаем, а вот ветер стихнет, погода, несмотря на облачность и осадки будет довольно комфортной, среднесуточная температура воздуха будет выше +5 градусов, это редкость для этого времени года, - рассказала Позднякова.

По ее словам, на будущей неделе в столичном регионе немного похолодает, днем воздух не прогреется выше +7…+8 градусов, ветра не будет, а временами будет проглядывать солнце.

По данным Поздняковой, пока о прогнозе на вторую половину месяца говорить рано, однако метеоролог не исключила, что возможно возвращение похолодания.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что рано менять на автомобилях зимнюю резину на летнюю, поскольку погода пока неустойчивая.