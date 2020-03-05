С 5 по 9 марта в "Крокус Экспо" пройдет выставка Moscow Boat Show 2020 - масштабное событие, отражающее последние тенденции российского яхтенного рынка.

Здесь будет представлено все самое новое и лучшее: от дизайнерских решений и технического оснащения яхт и катеров до круизных туров и курсов подготовки шкиперов.

Fairline Russia, официальный дистрибьютор Fairline в России, экспонирует громкую прошлогоднюю премьеру яхтенного шоу в Каннах, первую модель верфи из серии небольших открытых круизеров - катер F//LINE 33. Его длина 33 фута, или 10 метров, дизайн экстерьера разработан именитым Альберто Манчини.

Fairline F//LINE 33, победитель конкурса Motor Boat Awards 2020 в категории суперботов, впервые в России.

F//LINE 33 создавали для отдыха на воде летним днем. Он отсылает ко временам, когда верфь стала знаменитой благодаря производству быстрых и комфортных прогулочных лодок - только теперь уже в новом формате. "Я считаю, что F//LINE 33 - наглядный пример классического дизайна автомобиля 60-х годов, трансформированного в небольшую яхту, - объясняет Альберто Манчини. - Мы достигли наилучших пропорций, возможных при таком будоражащем чувства дизайне и обтекаемом силуэте, но самое главное, что F//LINE 33 способен быть, если потребуется, не только сумасшедшей быстрой лодкой - вы можете провести на нем выходные или отправиться в короткий круиз с семьей, чтобы просто насладиться морем".

Зона отдыха в кормовой части.

Впечатляющие линии, созданные Манчини, дополнены массой практичных деталей. На носовой палубе - просторный лежак, где хозяева и гости могут принимать солнечные ванны. В кормовой части обустроена прекрасная зона отдыха со столиком, буфетом и сиденьями, которые во время стоянки способны трансформироваться в еще один широкий лежак. Инновационный откидной задний борт увеличивает "пляжное" пространство и создает невероятное чувство единения с водой.

Лаунж-зона и кокпит.

Нижняя палуба приятно удивляет размерами и планировкой. В уютной каюте с потолком высотой в полный рост - двуспальная кровать, по правому борту санузел с душевой кабиной, в носовой части лаунж-зона с диваном и столиком, которая тоже может быть трансформирована в дополнительное спальное место или использоваться в качестве мини-салона. В кокпите оборудован камбуз, оснащенный по высшему разряду: тут есть гриль-барбекю, холодильник и льдогенератор.

Несмотря на скромные размеры, катер отличается комфортными интерьерами. Они наполнены естественным светом благодаря продолговатым полосам остекления по бортам.

Каюта.

Любите ли вы прогулки вдоль побережья на захватывающих скоростях или предпочитаете неторопливый круиз до любимого места для ланча с прекрасной панорамой - на F//LINE 33 и то и другое можно делать невероятно красиво. Кстати, как только потеплеет, планируются тест-драйвы в Москве и Питере. Ведь такая лодка готова не просто к переходу до ближайшего прибрежного ресторана - она готова ко всему!

Катер для непродолжительных круизов и развлечений на воде

- Длина 10 м, ширина 3,5 м

- Круизная скорость 33 узла, максимальная 45 узлов

- Дальность хода - 200 морских миль при полной загрузке

- 2 палубы

- 4 спальных места

- Каюта в полный рост

- Откидной транец на корме, увеличивающий пространство

- Трансформируемые сиденья

- Обустроенный камбуз

- Два бензиновых или дизельных двигателя

- Возможность окрашивания в любой оттенок.