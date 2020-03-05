Начался прием заявок на участие в первом акселераторе для ИТ-компаний

В Москве начали принимать заявки от потенциальных участников первого акселератора для ИТ-компаний. Предпринимателям из сферы информационных технологий расскажут, как начать экспортировать свои товары и услуги, искать партнеров за рубежом, формировать команду и т.д.

Акселератор предусматривает ряд мероприятий, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина. Сначала для них проведут интенсив с тематическими мастер-классами, после устроят диагностическую сессию, консультации экспертов и менторские сессии, а прогресс будут контролировать каждую неделю.

Поддержку экспортного потенциала ИТ-компаний Сергунина назвала приоритетом городских властей. "Москва занимает первое место среди регионов России по экспорту ИТ-товаров. Доля столицы в общероссийском объеме за 2019 год - более 53 процентов", - подчеркнула она.