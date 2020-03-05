"Почта России" стала логистическим партнером "Тотального диктанта"

"Почта России" доставит 300 тысяч ручек для проведения международной акции Тотальный диктант в 541 населенный пункт страны. Почтовые отправления поступят во все регионы: в свыше четырехсот городов и почти сто поселков и деревень.

Посылки с письменными принадлежностями доставят в два этапа. Первая партия уже отправлена по 428 адресам. Большая часть ушла в Санкт-Петербург - столицу акции, а также Новосибирск и Казань. Вторая волна будет запущена сегодня и охватит оставшиеся регионы. "Почта России" задействует автомобильный, железнодорожный и авиатранспорт. Всего сформировано 644 посылки, общий вес которых составит почти две тонны.

"Масштабная инфраструктура Почты России позволяет реализовывать значимые социальные проекты, - отметил заместитель генерального директора по логистике "Почты России" Игорь Чебунин. - Благодаря нашим логистическим мощностям мы можем доставить любой объем отправлений точно в срок".

В этом году самой дальней точкой доставки с помощью авиа- и автомаршрута стал город Поронайск, который находится в свыше 9500 км от Москвы. Через Белоруссию и Литву пройдут почтовые вагоны, которые доставят посылки в самый западный город отправки - Светлогорск. На юге - город Избербаш, Дагестан, куда ручки повезут на почтовом поезде и автомобиле.

Тотальный диктант пройдет 4 апреля, регистрация на площадки начнется за десять дней до акции - 25 марта, подготовиться к проекту можно в онлайн-школе на сайте totaldict.ru или на очных курсах.