Путин поручил ограничить использование участков с останками погибших воинов

Президент поручил ввести ограничения на использование земельных участков, на которых находятся останки погибших при защите Отечества. Правительству предстоит подготовить поправки, предусматривающие введение ответственности за нарушение таких ограничений.

Регионы также должны получить полномочия по перезахоронению останков погибших воинов, говорится в перечне поручений по итогам встречи с ветеранами и представителями патриотической общественности.

Также глава государства указал создать Институт истории обороны и блокады Ленинграда. Доклад нужно подготовить к сентябрю.

Еще одно поручение относится к министерству культуры. Совместно с правительством Санкт-Петербурга Минкультуры должно будет обеспечить сохранность могилы Михаила Кутузова. Сделать это нужно до 1 июля. Захоронение полководца в Казанском соборе находится в ведении разных учреждений, соответственно возникают сложности с реставрацией.