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05.03.2020 19:48
Рубрика: Власть

Путин поручил ограничить использование участков с останками погибших воинов

Текст: Кира Латухина

Президент поручил ввести ограничения на использование земельных участков, на которых находятся останки погибших при защите Отечества. Правительству предстоит подготовить поправки, предусматривающие введение ответственности за нарушение таких ограничений.

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Регионы также должны получить полномочия по перезахоронению останков погибших воинов, говорится в перечне поручений по итогам встречи с ветеранами и представителями патриотической общественности.

Также глава государства указал создать Институт истории обороны и блокады Ленинграда. Доклад нужно подготовить к сентябрю.

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Еще одно поручение относится к министерству культуры. Совместно с правительством Санкт-Петербурга Минкультуры должно будет обеспечить сохранность могилы Михаила Кутузова. Сделать это нужно до 1 июля. Захоронение полководца в Казанском соборе находится в ведении разных учреждений, соответственно возникают сложности с реставрацией.

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