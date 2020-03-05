Бирюков: Более 52 миллионов цветов украсят Москву в 2020 году

Более 52 миллионов цветов украсят Москву в этом году. Специалисты уже начали готовить цветочную рассаду, сообщает комплекс городского хозяйства столицы.

- Сейчас в теплицах дозревает более 5 миллионов разноцветной виолы, которая начнет украшать город уже в апреле, - рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что высадка цветов начнется с наступлением устойчивого тепла. Обычно это происходит в конце апреля. К майским праздникам в городе зацветут тюльпаны - более 13 миллионов луковиц высадили осенью прошлого года.

"Сначала подготовят клумбы, культивируют почву и разобьют цветники. Как и в прошлом году, городские цветники украсят бальзамин, петуния, бегония изящная, тагетес, колеус и другие полюбившиеся москвичам цветы", - уточнил Петр Бирюков.

Самый большой цветник разобьют на Кутузовском проспекте у Триумфальной арки. Его площадь почти шесть тысяч квадратных метров. Также масштабное цветочное оформление будет создано на площади Гагарина, у ТРК Манеж и Большого театра.