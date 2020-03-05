Департамент образования Москвы открыл "горячую линию" по профилактике ОРВИ

Родители смогут сообщать о недостаточных мерах профилактики гриппа и ОРВИ в московских школах и детских садах на "горячую линию" столичного департамента образования.

Если в школе или детском саду по утрам детям не измеряют температуру, то родители могут обратиться на специально организованную "горячую линию" по телефону: 8 (495) 366-66-80, которая работает с 8:00 до 20:00.

Напомним, из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом департамент образования издал приказ, в соответствии с которым школам и детским садам поручено контролировать состояние здоровья ребят и регулярно измерять их температуру. Если у ребенка зафиксированы признаки заболевания и повышенная температура, его направят домой в сопровождении родителей. До их прихода ребенок будет изолирован. При этом вся информация о заболевших школьниках будет направляться в поликлинику.