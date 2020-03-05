Грибы начали появляться в Москве на месяц раньше обычного

На месяц раньше обычного появились в этом году в столичных парках и лесах ярко-красные грибы, напоминающие небольшие листочки. Их заметили первыми специалисты национального парка "Лосиный остров".

Как рассказали "РГ" в пресс-службе парка, найденные грибы - это саркосцифа алая, традиционно они появляются на столичных природных территориях в начале апреля.

Гриб не является редким. Он растет на разлагающихся стволах и ветвях деревьев, как правило, покрытых слоем листвы или почвы, участвует в переработке древесины. Он не ядовит, но и съедобным его профессиональные грибники не считают.

По мнению многих, этот гриб содержит питательную гиалуроновую кислоту. К слову, в народе саркосцифу алую называют еще алой эльфовой чашей или просто алой чашей.